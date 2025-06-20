На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как не заразиться вирусами во время отпуска

Врач Чернышова: во время отпуска важно есть только в проверенных местах
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Во время отпуска важно отказаться от употребления уличной еды, чтобы избежать заражения ротавирусом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, нутрициолог, валеолог Надежда Чернышова.

По ее словам, есть лучше в проверенных местах, а не в стритфуде и уличных забегаловках. Лучше всего покупать свежеприготовленную еду, которую подвергли окончательной термической обработке. Кроме того, не стоит пить напитки со льдом, потому что он сохраняет микробы и вирусы.

Отдельно Чернышова предупредила об опасности вируса Коксаки или «турецкой ветрянки».

«Он проявляется язвами во рту, сыпью на ладонях и ступнях. Им можно заразиться в бассейнах или аквапарке, достаточно хлебнуть воды. Поэтому не стоит купаться, когда на дне лежит мусор или вода мутная», — заключила она.

10 июня сообщалось, что британец впал в кому после отпуска в отеле Турции. У 55-летнего Ричарда Мура, шеф-повара и отца двоих детей, поднялась температура и появились боли в груди. Так как симптомы напоминали грипп, британца срочно доставили в больницу, где врачи установили, что он страдает от болезни легионеров, или легионеллеза, — чрезвычайно опасного заболевания, которое вызывает бактерия легионелла.

Ранее были названы регионы России, в которых можно заразиться зудом купальщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами