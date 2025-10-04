Организаторы фортификаций под Белгородом обжалуют взыскание 924 млн рублей

Организаторы строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. обжалуют решение Останкинского суда Москвы о взыскании по иску Генпрокуратуры РФ суммы в 924 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Все ответчики намерены обжаловать решение суда», — сказал собеседник агентства.

Вместе с арестованным 23 июня заместителем губернатора Белгородской области Рустэмом Зайнуллиным ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ проходят начальник управления капитального строительства (УКС) региона Алексей Сошников, бывший первый замглавкома Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов и другие лица.

Зайнуллин арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Алексей Сошников проходит по делу свидетелем. Виктор Стригунов решением суда в июле этого года был заключен на два месяца в следственный изолятор в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках.

О том, что Останкинский суд Москвы взыскал почти 1 млрд рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, стало известно 4 октября. В период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей на возведение оборонительных сооружений.

