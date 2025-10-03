Известный блогер-скалолаз упал с горы и не выжил

Известный блогер-альпинист Балин Миллер упал с горы Эль-Капитан в национальном парке Йосемите (Калифорния, США). Об этом сообщает Independent со ссылкой на мать молодого человека Жанин Жирар-Мурман.

По словам женщины, спасти 23-летнего скалолаза не удалось. Она уточнила, что молодой человек отправился на гору 1 октября.

«Он занимался скалолазанием с детства. Его сердце и душа действительно были связаны с альпинизмом. Он любил альпинизм и никогда не гнался за деньгами и славой», — добавила Жирар-Мурман.

Эль-Капитан — одна из самых известных достопримечательностей национального парка Йосемите, это отвесная гранитная скала высотой около 915 метров.

В июне 2025 года Балин Миллер попал в мировые новости, совершив первое одиночное восхождение на словацкую гору Маккинли по прямой — сложному маршруту, на прохождение которого у него ушло 56 часов.

