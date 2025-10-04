На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участник теракта в «Крокусе» попросил о межуднародном звонке отцу и брату

true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Один из четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» попросил о международных звонках отцу и брату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

«Один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» на минувшей неделе заявил ходатайство через своего адвоката на имя представительствующего в процессе судьи о разрешении ему осуществлять звонки родственникам», — поделился собеседник агентства.

29 сентября потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали, что нападавшие общались между собой на арабском языке, а также разговаривали по телефону с женщиной.

Согласно свидетельствам одной из потерпевших, террористы обменялись короткими фразами на арабском в тот момент, когда стрельба в зале и коридоре подходила к концу. Девушка также отметила, что слышала женский голос, говоривший с боевиками на том же языке. Она предположила, что общение происходило по телефону, поскольку рядом с ними никого не было.

Из ее показаний следовало, что русской речи от боевиков она не слышала.

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсацию потерпевшим.

