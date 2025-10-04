Врач объяснила, обязательно ли пить витамин D осенью

Даже если летом вы бываете на солнце, осенью его недостаток становится актуальным практически для всех, поэтому принимать витамин D необходимо, рассказала «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, к.м.н. Марина Якушева.

«Профилактическая дозировка — 2–2,5 тысячи международных единиц, 5–6 капель в день. Это безопасно. Если есть возможность, лучше сдать анализ и подобрать дозу индивидуально. Передозировка при стандартной дозе маловероятна. Исследования на тысячах человек показали, что эта дозировка безопасна», — объяснила врач.

Главная ошибка в приеме витаминов — самолечение и бесконтрольный прием.

«Посмотрели блогеров, почитали статьи, купили витамины и начинаем их пить бесконтрольно. Так делать не надо». Важно помнить о противопоказаниях и возможной непереносимости — иногда аллергия возникает не на сам витамин, а на краситель в составе», — добавила эксперт.

По словам врача, с возрастом потребности организма меняются. Осенью людям старше 50 лет врач рекомендует обратить внимание на три группы витаминов:

витамин D — поддерживает иммунитет и сопротивляемость инфекциям; витамины группы B (B1, B6, B9, B12) — влияют на нервную систему, уровень гемоглобина, энергию; витамин С — помогает укрепить иммунитет в сезон ОРВИ.

«Витамин D, витамины группы B и витамин C — это база для поддержки организма осенью», — сказала Якушева.

Если рацион разнообразный и сбалансированный, дополнительный прием витаминов (кроме D) может быть излишним.

«Если мы действительно правильно, полноценно питаемся — белки, жиры, углеводы, овощи, фрукты — то, скорее всего, дополнительно себя насыщать смысла нет», — объяснила врач.

Но если появляются симптомы — усталость, выпадение волос, ломкость ногтей, низкая сопротивляемость инфекциям — не стоит заниматься самолечением.

«При таких симптомах не надо играться с витаминами. Приходим к врачу, сдаем анализы и выясняем, чего действительно не хватает», — сказала она.

Что касается витамина C, то 250-500 миллиграмм аптечного витамина в день — нормальная профилактическая доза. Но не стоит превышать среднесуточную норму: чем больше примете, тем выше шанс аллергии, а не здоровья, отметила врач.

Форма не принципиальна — выбирайте ту, которая удобна.

«Водорастворимую шипучую таблетку или разжевать вкусненькую, кисленькую — все зависит от желания самого человека», — сказала эксперт.

Врач также посоветовала не принимать витамин D и витамины группы B одновременно.

«Лучше их разнести во времени — хотя бы на два часа. Например, витамин D после завтрака, а витамины группы B — через пару часов», — отметила она.

Кальций желательно получать с едой — молочные продукты, творог, йогурт.

Если есть дефицит, препараты кальция назначает врач.

«Витамин D и кальций можно принимать вместе, если нет специальных показаний к большим дозам», — уточнила Якушева.

Симптомы дефицита витамина B — усталость, слабость, снижение стрессоустойчивости, сонливость, тревожность.

«Утром встали — сил нет, после обеда хочется прилечь, тревожность выше обычного. Все это может быть признаком дефицита витаминов группы B», — объяснила эксперт.

По словам Якушевой, витамины пить можно, витаминные комплексы тоже, но не усердствовать.

«Если что-то беспокоит — слабость, ломкость ногтей, выпадение волос, низкая энергия — не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться к врачу, сдать анализы и восполнить дефицит точечно», — резюмировала врач.

