Россиян предупредили о скрытом сахаре в популярных «здоровых» продуктах

Все большей популярностью пользуются продукты для здорового образа жизни. В магазинах под эту категорию даже выделяют отдельные стеллажи. Маркировки fit, eco, без сахара создают ощущение безопасности у людей, а производители зачастую ставят на такую продукцию более высокие цены. Но исследования показывают: именно такие продукты чаще всего содержат добавленные сахара, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Вероника Гусакова.

»Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать добавленные сахара до 10% от общей калорийности, лучше — до 5%. Но одно из последних исследований показало, что даже при внимательном выборе покупатели потребляют в среднем на 20–30% больше сахара, чем думают. Главная причина — маскировка сахара десятками синонимов: сироп агавы, концентрат фруктового сока, мальтодекстрин, тростниковый сок, кокосовый сахар. Химически это все простые сахара, которые также повышают уровень глюкозы и стимулируют выброс инсулина», — объяснила она.

Одним из самых коварных продуктов являются йогурты с различными фруктовыми добавками.

«Они часто позиционируются как легкие и полезные. Но более 60% содержат от 6 до 12 г сахара на 100 г — то есть одна маленькая баночка может дать суточную норму добавленного сахара для ребенка», — сказала эксперт.

Батончики без сахара — тоже маркетинговый трюк.

«Производитель может не добавлять обычный сахар, но использовать финиковый сироп, концентрат яблочного сока или мальтит. Финики и концентраты — это те же простые сахара, а мальтит хоть и медленнее повышает глюкозу, но также содержит калории и может вызывать вздутие», — предупредила нутрициолог.

Хлеб с пометкой «зерновой» часто подслащивают патокой или инвертным сиропом для улучшения вкуса и корочки. Цельнозерновой хлеб из супермаркета в среднем содержит 3–4 г сахара на ломтик — почти чайную ложку на два бутерброда.

«Соевый соус, кетчуп, готовые заправки для салатов — еще один источник скрытых сахаров. В кетчупе может быть до 20 г сахара на 100 г, а в азиатских соусах — кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Даже диетический терияки способен добавить 2–3 ложки сахара в одну порцию», — рассказала эксперт.

Фруктовые смузи и напитки на основе растительного молока позиционируют как источник витаминов, но при переработке клетчатка разрушается, а фруктовые сахара усваиваются почти так же быстро, как обычный сахар. В популярном айс латте с овсяным молоком может скрываться до 25 г сахара — это больше, чем в банке колы.

«При выборе продуктов смотрите на состав, а не на этикетку. Ищите слова сироп, нектар, концентрат, мальтодекстрин. Даже если вы не распознали в составе сахар, его можно определить по количеству углеводов. Например, в составе йогурта почти все углеводы будут из сахара. Протеиновые батончики также можно проанализировать на количество белков, жиров и углеводов, и выбрать с высоким содержанием белка и низким углеводов. Сравнивайте бренды — даже одинаковые продукты (например, йогурты или соусы) могут отличаться в 2–3 раза по содержанию сахара. Сахар могут называть разными словами. Если он стоит среди первых трех–пяти ингредиентов в списке, значит его много, и лучше выбрать другой вариант», — отметила эксперт.

Чтобы не зависеть от маркетинга, отдавайте предпочтение цельным продуктам. Фрукты, ягоды, орехи, простые кисломолочные — там сахар естественный и не вызывает скачков глюкозы в крови из-за большого количества клетчатки.

