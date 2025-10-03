Неадекватного мужчину с оружием и в бронежилете задержали в российском городе

В Нижнем Новгороде задержали неадеквата с оружием и в бронежилете

В Нижнем Новгороде неадекватный мужчина с оружием и в бронежилете напугал прохожих. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 октября на улице Чаадаева. В отдел полиции от очевидцев поступило сообщение о неадекватном мужчине с оружием.

Оперативно прибывшие на место полицейские задержали его на улице Коновалова. Мужчина 1983 года рождения, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. При себе он имел предмет, похожий на оружие, который оказался пневматической винтовкой, а также бронежилет.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Выясняются обстоятельства и причины его поступка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия.

