Названа доля верящих в победу над Россией украинцев

Почти 40% украинцев абсолютно уверены в победе в конфликте с Россией
Thomas Peter/Reuters

Подавляющее большинство граждан Украины убеждены в победе своей страны в текущем конфликте с Россией. Это следует из данных опроса, проведенного украинским Центром Разумкова, пишет «Интерфакс-Украина».

Результаты исследования показали, что около 40% опрошенных абсолютно уверены в победе Украины, в то время как 34% скорее верят в благоприятный исход. Лишь 11,4% выражают сомнения, а 4,5% совершенно не верят в успех.

Более половины опрошенных, а именно 58,8%, полагают, что военная победа Украины вполне реальна, тогда как 18,3% считают ее маловероятной.

В рамках опроса респондентам также было предложено ответить на вопрос о возможных уступках в ходе переговоров с Россией. Лишь 8,1% участников выразили готовность пойти на территориальные уступки, 10,1% согласились бы отказаться от прозападного пути развития страны, в то время как значительное большинство – 62,3% – заявили о нежелании уступать ни по одному из предложенных пунктов.

Опрос был проведен в период с 12 по 17 сентября и охватил 1210 респондентов.

Ранее СМИ сообщили о неверии украинских военных в победу над Россией.

Новости Украины
