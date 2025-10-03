На Украине налоговые задолженности будут списывать со счетов граждан

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины разработала программу, с помощью которой со счетов граждан страны будут принудительно списывать налоговые задолженности. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Новая система предполагает усовершенствованное информационное взаимодействие между ГНС, казначейством и поставщиками платежных услуг. Это обеспечит принудительное списание средств со счетов должников», — говорится в публикации.

Издание поясняет, что делаться это будет в электронной форме в автоматическом режиме через систему электронных платежей нацбанка. Такие взыскания будут принудительными, их осуществят без разрешения и без информирования людей и компаний

В настоящее время фискалы при помощи бумажных запросов выясняют, в каких именно банках и сколько средств на счетах имеют налоговые должники и только после этого запускают процесс фактического взыскания налоговых долгов. Такая система занимает большое количество времени, ввиду чего была разработана новая программа.

27 сентября «Страна» писала, что украинские власти начали привлекать коллекторские агентства для взыскания долгов по коммунальным платежам с граждан. Так, одно из коммунальных предприятий в Киеве заключило до конца 2025 года договор с соответствующей организацией. Уточняется, что коллекторы получат доступ к данным о должниках и будут использовать стандартные методы воздействия — телефонные звонки, рассылки и личные встречи.

Ранее в Госдуме предложили провести кредитную амнистию для ряда граждан.