На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине налоговые задолженности будут списывать со счетов граждан

Страна.ua: со счетов украинцев будут списывать налоговые задолженности
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины разработала программу, с помощью которой со счетов граждан страны будут принудительно списывать налоговые задолженности. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Новая система предполагает усовершенствованное информационное взаимодействие между ГНС, казначейством и поставщиками платежных услуг. Это обеспечит принудительное списание средств со счетов должников», — говорится в публикации.

Издание поясняет, что делаться это будет в электронной форме в автоматическом режиме через систему электронных платежей нацбанка. Такие взыскания будут принудительными, их осуществят без разрешения и без информирования людей и компаний

В настоящее время фискалы при помощи бумажных запросов выясняют, в каких именно банках и сколько средств на счетах имеют налоговые должники и только после этого запускают процесс фактического взыскания налоговых долгов. Такая система занимает большое количество времени, ввиду чего была разработана новая программа.

27 сентября «Страна» писала, что украинские власти начали привлекать коллекторские агентства для взыскания долгов по коммунальным платежам с граждан. Так, одно из коммунальных предприятий в Киеве заключило до конца 2025 года договор с соответствующей организацией. Уточняется, что коллекторы получат доступ к данным о должниках и будут использовать стандартные методы воздействия — телефонные звонки, рассылки и личные встречи.

Ранее в Госдуме предложили провести кредитную амнистию для ряда граждан.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами