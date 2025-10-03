На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крымчанка вырастила марихуану ради лечения суставов и попала под суд

В Крыму женщину будут судить за выращивание марихуаны ради лечения суставов
true
true
true
close
ГУ МВД России по Республике Крым

В Крыму 53-летняя женщина предстанет перед судом за выращивание марихуаны ради лечения суставов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у женщины из Симферополя дома три куста конопли, аккуратно выращенные в ведрах. С одного растения уже были сорваны листья, которые хозяйка готовила к сушке на кухонной сковороде. Женщина пояснила, что около года назад наткнулась на публикацию о якобы «целебных свойствах» марихуаны при болях в суставах и решила вырастить «лекарство» для личного употребления. Изъятые растения направлены на экспертизу. Общий вес наркотического средства составил 85 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на чердаке у россиянина нашли 56 кустов конопли.

