На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчину приговорили к смертной казни за пост с критикой президента Туниса

Daily Mail: в Тунисе приговорили к казни мужчину за критику президента в сети
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мужчину приговорили к смертной казни за пост с критикой президента Туниса, пишет Daily Mail.

Адвокат Уссама Буталджа сообщил, что 56-летний Сабер Шушан был приговорен к смертной казни за посты в соцсетях, в которых он критиковал президента страны Кайса Саида.

«Судья в Набеле приговорил моего клиента к смертной казни за публикации в сети. Это шокирующее и беспрецедентное решение», — заявил юрист, отметив, что приговор уже обжалован.

Сабер Шушан, по словам защитника, не является политическим активистом — он малообразованный рабочий, который до ареста просто высказывал недовольство политикой президента.

«Мы и так живем в бедности, а теперь к ней добавились угнетение и несправедливость. Мы не можем в это поверить», — рассказал брат осужденного.

Смертные приговоры в Тунисе выносятся редко и не приводятся в исполнение уже более 30 лет. Однако сам факт вынесения такого решения вызвал бурю возмущения в соцсетях. Многие тунисцы и правозащитники увидели в нем попытку запугать критиков режима.

Ранее в Китае приговорили к казни членов мафиозного синдиката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами