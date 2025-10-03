Притон с проститутками накрыли в здании российского строительного магазина

В Крыму неизвестные организовали притон с проститутками в здании бывшего строительного магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Евпатории в нежилом двухэтажном здании, где ранее размещался строительный магазин. Стражи порядка накрыли там притон с проститутками, где на тот момент находились пять женщин из разных регионов России, которые оказывали услуги, а также администратор — 18-летняя ранее не судимая жительница Челябинской области.

Предварительно, в обязанности администратора входило поддержание порядка, обеспечение функционирования нелегального заведения, в том числе стирка белья и приобретение алкоголя, а также прием телефонных звонков от потенциальных клиентов. В ходе обыска изъяты средства связи, планшет, деньги, записные книжки и прейскурант, согласно которому средняя стоимость криминальных услуг составляла 14 тысяч рублей за час.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ. Предполагаемую администратора отправили под домашний арест. В отношении пяти проституток возрастом от 20 до 38 лет составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Одна из правонарушительниц препятствовала работе правоохранителей и привлечена к ответственности за мелкое хулиганство — ей назначен штраф. Организаторы криминального бизнеса и другие соучастники устанавливаются.

Ранее четверым организаторам притона с проститутками в Петербурге вынесли приговор.