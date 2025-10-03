На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Притон с проститутками накрыли в здании российского строительного магазина

В Крыму накрыли притон с проститутками в здании строительного магазина
true
true
true

В Крыму неизвестные организовали притон с проститутками в здании бывшего строительного магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Евпатории в нежилом двухэтажном здании, где ранее размещался строительный магазин. Стражи порядка накрыли там притон с проститутками, где на тот момент находились пять женщин из разных регионов России, которые оказывали услуги, а также администратор — 18-летняя ранее не судимая жительница Челябинской области.

Предварительно, в обязанности администратора входило поддержание порядка, обеспечение функционирования нелегального заведения, в том числе стирка белья и приобретение алкоголя, а также прием телефонных звонков от потенциальных клиентов. В ходе обыска изъяты средства связи, планшет, деньги, записные книжки и прейскурант, согласно которому средняя стоимость криминальных услуг составляла 14 тысяч рублей за час.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ. Предполагаемую администратора отправили под домашний арест. В отношении пяти проституток возрастом от 20 до 38 лет составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Одна из правонарушительниц препятствовала работе правоохранителей и привлечена к ответственности за мелкое хулиганство — ей назначен штраф. Организаторы криминального бизнеса и другие соучастники устанавливаются.

Ранее четверым организаторам притона с проститутками в Петербурге вынесли приговор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами