Четверым организаторам притона с проститутками в Петербурге вынесли приговор

В Петербурге вынесли приговоры мужчине и трем женщинам, которые организовали притон с проститутками в центре города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что мужчина организовал притон с проститутками в доме №88 по Невскому проспекту. Он оборудовал помещение, подбирал девушек, которые непосредственно оказывали клиентам услуги, и администраторов. Он также размещал рекламу нелегального бизнеса в интернете и обеспечивал финансовую деятельность.

Три женщины, работавшие администраторами, принимали заказы, встречали клиентов, предоставляли реквизиты для оплаты и контролировали соблюдение распорядка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они организовали оказание криминальных услуг двум клиентам за 40 тысяч рублей каждому.

Все фигуранты признали вину по ч.1 ст.241 УК РФ. Суд назначил мужчине штраф в размере 350 тысяч рублей, а его соучастницам — по 200 тысяч рублей каждой. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

