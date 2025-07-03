Четверых налетчиков задержали после пыток и ограбления бизнесмена в Петербурге

В Петербурге раскрыли разбойное нападение на бизнесмена и кражу 4,6 млн рублей

В Петербурге раскрыли разбойное нападение и ограбление пожилого бизнесмена. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 26 мая в частном доме на Волхонском шоссе. Трое вооруженных преступников в масках ворвались в жилище 79-летнего предпринимателя и его 75-летней супруги. Они связали пенсионеров, надели на голову мужчины полиэтиленовый пакет и, сломав молотком пальцы на ноге, вынудили раскрыть местонахождение сейфа.

Злоумышленники похитили из гаража 4,6 миллиона рублей, забрали телефоны потерпевших и скрылись. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. Мужчина был госпитализирован с травмами, но вскоре отпущен на амбулаторное лечение.

Правоохранители 1 июля задержали четырех подозреваемых в возрасте от 34 до 48 лет. Троих поймали в Петербурге, а четвертого — в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Следствие устанавливает местонахождение похищенных денег и возможную причастность задержанных к другим преступлениям.

Ранее сотрудники петербургского бара ограбили юного бизнесмена под видом проверки.