Попавших в ДТП в Турции россиян эвакуировали на родину

Генеральное консульство РФ в Турции сообщило об эвакуации на родину двоих россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, еще двое российских граждан остаются в местной больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября. На пути из аэропорта в гостиницу автобус с туристами столкнулся с маршруткой. В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе несколько россиян.

«Третьего октября при участии сотрудников генконсульства России в Анталье и страховой компании состоялась медицинская эвакуация в сопровождении врачей двоих россиян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Аланьи 23 сентября», — сообщили в дипведомстве.

По данным генконсульства, еще один гражданин России был выписан из больницы, двое по-прежнему проходят лечение. Кроме того, представитель дипмиссии совершил визит в медучреждение, в котором остаются россияне. Сообщается, что при положительной динамике состояния пациентов они также могут быть эвакуированы в ближайшее время.

Незадолго до этого, 26 сентября, в турецкой Анталье катер наехал на российскую туристку. Инцидент произошел на популярном среди россиян курорте Кемер, когда 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки. На территории в этот момент курсировал катер, который предлагал туристам покататься с парашютом над морем. Судно на высокой скорости налетело на женщину. Очевидцы событий быстро вызвали медиков, но туристку не удалось спасти.

Ранее в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть россиян.