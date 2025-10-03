На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Попавших в ДТП в Турции россиян эвакуировали на родину

Генконсульство: двоих россиян, пострадавших в ДТП в Аланье, вернули в Россию
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генеральное консульство РФ в Турции сообщило об эвакуации на родину двоих россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, еще двое российских граждан остаются в местной больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября. На пути из аэропорта в гостиницу автобус с туристами столкнулся с маршруткой. В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе несколько россиян.

«Третьего октября при участии сотрудников генконсульства России в Анталье и страховой компании состоялась медицинская эвакуация в сопровождении врачей двоих россиян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Аланьи 23 сентября», — сообщили в дипведомстве.

По данным генконсульства, еще один гражданин России был выписан из больницы, двое по-прежнему проходят лечение. Кроме того, представитель дипмиссии совершил визит в медучреждение, в котором остаются россияне. Сообщается, что при положительной динамике состояния пациентов они также могут быть эвакуированы в ближайшее время.

Незадолго до этого, 26 сентября, в турецкой Анталье катер наехал на российскую туристку. Инцидент произошел на популярном среди россиян курорте Кемер, когда 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки. На территории в этот момент курсировал катер, который предлагал туристам покататься с парашютом над морем. Судно на высокой скорости налетело на женщину. Очевидцы событий быстро вызвали медиков, но туристку не удалось спасти.

Ранее в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами