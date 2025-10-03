На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии пенсионер случайно отравил фосфином 24 человека

Bild: пенсионер в Германии отравил 24 человека фосфином
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Германии пенсионер случайно отравил фосфином 24 человека, пишет Bild.

В районе Штадтфельд-Вест произошел инцидент, вызвавший масштабную операцию экстренных служб. На улице Харбкерштрассе загорелся подвал жилого дома, после чего в воздух попал ядовитый газ.

Когда пожарные прибыли на место, они заметили резкий запах, напоминающий смесь тухлой рыбы и чеснока. Проверка показала, что это был фосфин — бесцветный и чрезвычайно токсичный газ, применяемый для борьбы с вредителями. Возгорание способствовало его распространению в здании и на улице.

По официальным данным, пострадали более 20 человек, среди них — пожарные, полицейские и жильцы дома. Некоторым из них потребовалась госпитализация. Большинство жаловались на проблемы с дыханием, головные боли и головокружение.

Расследование показало, что в подвале 79-летнего владельца дома хранились большие запасы пестицидов. По словам соседей, мужчина ранее работал дезинсектором и, по всей видимости, сохранил старые запасы ядовитых веществ.

Власти начали проверку по факту небрежного хранения химикатов и создания угрозы здоровью. Все найденные химикаты были изъяты и вывезены для дальнейшей утилизации. Точная причина возгорания пока не установлена.

Ранее в глубинах Тихого океана обнаружена загадочная радиоактивная аномалия.

