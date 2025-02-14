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В глубинах Тихого океана обнаружена загадочная радиоактивная аномалия

NatCom: увеличилось количество радиоактивного бериллия-10 в Тихом океане
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Depositphotos

Ученые из Германии обнаружили неожиданное увеличение количества радиоактивного изотопа бериллия-10 в древних слоях морского дна Тихого океана. Эта находка может стать новым маркером для изучения истории Земли. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Бериллий-10 — это радиоактивный элемент, который образуется в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей. Он оседает на дне океанов, входя в состав ферромарганцевых корок — медленно растущих слоев морских отложений.

В центральной и северной части Тихого океана был обнаружен аномальный всплеск бериллия-10, который датируется периодом примерно 9-12 миллионов лет назад. По словам ведущего автора исследования, физика Доминика Колла, эта радиоактивная аномалия может распространяться не только по всему Тихому океану, но и по всей планете.

Ученые предполагают несколько возможных объяснений наблюдаемого всплеска бериллия-10. Первая причина связана с перестройкой океанских течений около 10 миллионов лет назад. Из-за этого больше бериллия-10 оказалось в Тихом океане. Вторая причина может быть связана с космическими факторами: приближением сверхновой звезды или прохождением Солнечной системы через межзвездное облако с повышенным уровнем космических лучей.

Ферромарганцевые корки — это настоящие «летописи» Земли: каждый миллиметр содержит около миллиона лет истории. Бериллий-10 особенно ценен для датирования, так как его период полураспада составляет около 1,4 миллиона лет, что позволяет изучать интервалы до 10 миллионов лет.

В ходе исследования команда исследователей проанализировала образцы толщиной 50 мм, которые охватывают период более 18 миллионов лет. Удивительно, но в слое, соответствующем возрасту около 10 миллионов лет, концентрация бериллия-10 оказалась вдвое выше ожидаемой.

Для выяснения природы аномалии необходимы дополнительные измерения в других регионах. Исследовательская группа планирует расширить анализ образцов и надеется, что другие научные команды присоединятся к поиску ответов.

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