Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
Таганский районный суд Москвы признал компанию Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. <...> Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере семь миллионов рублей», — говорится в сообщении.

До этого Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджеры SimpleX Chat и Element за нарушение требований закона. Их сочли виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ («Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством РФ и об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей).

Ранее американец подал в суд на Apple из-за украденного iPhone.

