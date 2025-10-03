Великий герцог Люксембурга Анри отрекся от престола в пользу своего сына Гийома, принесшего присягу на верность народу. Об этом сообщил телеканал RTL.

Я обещаю всегда сохранять политический нейтралитет и защищать наши основные демократические принципы, — сказал Гийом.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден поблагодарил Анри за его правление. По словам Фридена, для государства это было время мира, свободы и процветания.

Анри занимал пост Великого герцога с 7 октября 2000 года. Он вступил на престол в возрасте 45 лет после отречения своего отца Жана, который управлял страной 36 лет. Великий герцог Анри является девятым правителем Люксембурга и одним из 12 монархов в Европе.

Процесс перехода престола к наследному великому герцогу начался в 2024 году. Тогда 43-летний Гийом уже взял на себя многие обязанности отца, выступал в качестве лейтенанта-представителя (регента) герцогства. Вместе с ним на престол взойдет и его супруга — бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.

Люксембург — это самая маленькая, но самая высокоразвитая индустриальная страна Европе. Она является крупным международным финансовым и туристическим центром.

