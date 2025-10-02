Великий герцог Люксембурга отречется от престола в пользу сына

Великий герцог Люксембургский Анри отречется от престола в пользу своего сына Гийома 3 октября после 25 лет правления. Об этом сообщает Associated Press.

О своем решении он заявил во время рождественской речи 25 декабря 2024 года. Тогда монарх отметил, что пришло его время уйти на пенсию.

Анри занимает пост Великого герцога с 7 октября 2000 года. Он вступил на престол в возрасте 45 лет после отречения своего отца Жана, который управлял страной 36 лет. Великий герцог Анри является девятым правителем Люксембурга и одним из 12 монархов в Европе.

Процесс перехода престола к наследному великому герцогу начался в 2024 году. Тогда 43-летний Гийом уже взял на себя многие обязанности отца, выступал в качестве лейтенанта-представителя (регента) герцогства. Вместе с ним на престол взойдет и его супруга — бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.

Люксембург - это самая маленькая, но самая высокоразвитая индустриальная страна Европе. Она является крупным международным финансовым и туристическим центром.

