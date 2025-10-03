На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти жители нашли минометную мину и вызвали правоохранителей

В Ленинградской области жители нашли предмет, похожий на снаряд
Telegram-канал «Росгвардия Петербурга»

В Ленинградской области местные жители вызвали правоохранителей, обнаружив предмет, похожий на боевой снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как уточнили в ведомстве, 2 октября на горячую линию поступила информация об обнаружении предмета, похожего на снаряд, на улице Рабочей поселка Толмачево.

«На место незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Осмотрев находку, взрывотехники определили, что это учебная минометная мина 120 мм», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что снаряд опасности не представляет. Его изъяли для утилизации.

Ранее в Калининградской области грибник нашла в лесу артиллерийский снаряд.

