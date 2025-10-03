Один из устроивших стрельбу в дагестанском селе попал в больницу

Сотрудники правоохранительных органов установили личность одного из подозреваемых в стрельбе, произошедшей в селе Унцукуль. Он был доставлен в медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан.

«Установлен один из нападавших, он доставлен в медицинское учреждение. <...> При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 октября на улице Магомедова в селе Унцукуль в ходе конфликта, возникшего «на почве ранее возникших личных неприязненных отношений», местные жители произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 26-летнего жителя села, после чего скрылись с места преступления.

Зная, что пострадавшего доставят в больницу для оказания медицинской помощи, нападавшие заблаговременно прибыли к медицинскому учреждению в Унцукуле, где перед входом не менее пяти раз выстрелили в потерпевшего и еще двух жителей села, которые привезли раненого.

