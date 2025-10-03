На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии сообщили о возобновлении прямого авиасообщения с Китаем

МИД Индии: прямое авиасообщение с Китаем будет восстановлено спустя пять лет
true
true
true
close
Depositphotos

Индия и Китай возобновят прямое авиасообщение между странами после пятилетнего перерыва. Об этом сообщается в официальном заявлении индийского МИД.

В ведомстве отметили, что в течение последнего года Дели и Пекин работали над восстановлением двусторонних отношений, включая принятие мер по деэскалации напряженности на общей границе.

«По итогам этих переговоров было достигнуто согласие о том, что прямое авиасообщение между обозначенными пунктами в Индии и Китае может быть возобновлено к концу октября 2025 года в соответствии с зимним расписанием...» — говорится в сообщении.

В МИД Индии отметили, что такая инициатива облегчит контакты между гражданами стран и будет способствовать постепенной нормализации отношений.

В 2020-м рейсы были приостановлены из-за пандемии и обострения отношений. Авиакомпании IndiGo и Air India уже выразили готовность начать прямые полеты между странами.

31 августа председатель КНР Си Цзиньпин в городе Тяньцзин встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, приехавшим на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Сообщалось, что в ходе встречи стороны решили возобновить прямое авиасообщение.

Ранее Си Цзиньпин написал «секретное письмо» властям Индии.

