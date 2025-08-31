На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия и Китай помирились на саммите в Казани и решили возобновить прямое авиасообщение

Моди сообщил, что Индия и Китай спустя 5 лет возобновляют прямое авиасообщение
true
true
true
close
Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в городе Тяньцзин встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, приехавшим на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает CCTV.

По словам Си, отношения Пекина и Нью-Дели начали возобновляться после встречи в Казани в 2024 году.

«Быть добрососедскими друзьями и партнерами ради общего успеха и достичь «танца дракона и слона» должно быть правильным выбором как для Китая, так и для Индии», — отметил лидер КНР.

Моди согласился, что в Казани был намечен курс развития индийско-китайских отношений.

«Индийско-китайские отношения вернулись в позитивное русло, граница остается мирной и стабильной, а прямое авиасообщение вот-вот возобновится», — передает телеканал слова премьера Индии.

Как уточняет Bloomberg, авиасообщение будет восстановлено после пятилетнего перерыва. В 2020-м рейсы были приостановлены из-за пандемии и обострения отношений. Авиакомпании IndiGo и Air India уже выразили готовность начать прямые полеты между странами.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества/ШОС (международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан) начнется в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине вечером 31 августа. После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт. На мероприятии будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами