Индия и Китай помирились на саммите в Казани и решили возобновить прямое авиасообщение

Моди сообщил, что Индия и Китай спустя 5 лет возобновляют прямое авиасообщение

Председатель КНР Си Цзиньпин в городе Тяньцзин встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, приехавшим на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает CCTV.

По словам Си, отношения Пекина и Нью-Дели начали возобновляться после встречи в Казани в 2024 году.

«Быть добрососедскими друзьями и партнерами ради общего успеха и достичь «танца дракона и слона» должно быть правильным выбором как для Китая, так и для Индии», — отметил лидер КНР.

Моди согласился, что в Казани был намечен курс развития индийско-китайских отношений.

«Индийско-китайские отношения вернулись в позитивное русло, граница остается мирной и стабильной, а прямое авиасообщение вот-вот возобновится», — передает телеканал слова премьера Индии.

Как уточняет Bloomberg, авиасообщение будет восстановлено после пятилетнего перерыва. В 2020-м рейсы были приостановлены из-за пандемии и обострения отношений. Авиакомпании IndiGo и Air India уже выразили готовность начать прямые полеты между странами.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества/ШОС (международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан) начнется в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине вечером 31 августа. После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт. На мероприятии будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.

