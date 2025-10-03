В красноярском МЧС заявили, что крушение Ан-2 не связано с поисками семьи Усольцевых

Крушение самолета Ан-2 в Красноярском крае не связано с поисками пропавшей семьи Усольцевых, заявили «Газете.Ru» в региональном управлении МЧС.

«Нет, совершенно другие районы. На юге края [потерпел крушение самолет], Ермаковский район. А ищут на востоке, грубо говоря, порядка 700 километров расстояние», — сказали там.

На месте крушения работают спасатели, рассказали в министерстве.

«Самолет нашли, погибшего извлекли. Там два человека было, насчет второго неизвестно пока. Обломки разбирают, смотрят», — сказали в МЧС.

До этого в Красноярском крае пропали туристка Ирина Усольцева вместе с мужем и дочерью. Сообщалось, что к их поискам было привлечено 200 человек. Накануне Ирина рассказала в своих соцсетях, что хотела оставить ребенка у бабушки из-за сложного маршрута.

Ранее были названы версии пропажи семьи в Красноярском крае.