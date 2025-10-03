На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Финляндии не вынес приговор по делу Eagle S

AFP: финский суд постановил, что у него нет юрисдикции для решения по Eagle S
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финский суд постановил, что у него нет юрисдикции для вынесения приговора экипажу танкера Eagle S. Об этом пишет Agence France-Presse, сообщает РИА Новости.

«Нет возможности применить в этом деле финское уголовное законодательство», — говорится в постановлении суда в Хельсинки.

В судебном органе объяснили, что дело выходит за рамки ее юрисдикции. Уточняется, что дело отклонили.

В конце августа текущего года финский прокурор потребовал для трех членов экипажа танкера Eagle S 2,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Балтийском море. Как утверждала сторона обвинения, танкер умышленно тащил якорь по морскому дну примерно 90 км.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя в декабре прошлого года. Финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля и четырех подводных кабелей связи.

Тогда же таможенная служба Финляндии, не предоставив доказательств, заявила о возможной причастности судна Eagle S к транспортировке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и позволила пяти членам экипажа покинуть страну.

Ранее парламент Эстонии разрешил военным топить подозрительные суда.

