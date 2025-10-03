Раскрыт процент людей, страдающих от разного рода зависимостей

На сегодняшний день в целом в мире от тех или иных видов зависимостей страдают 97% людей – об этом говорят соответствующие исследования. Это необязательно только запрещенные вещества и алкоголь – многие не могут побороться зависимость от гаджетов или от еды, рассказала НСН психолог Анна Седельникова.

«Зависимость фундаментальна, она наступает до пяти лет, мы ее просто забираем из родительской системы. Природа у зависимости одна: запрещенные вещества, еда, алкоголизм, шопоголизм. Сегодня у нас появляется зависимость от гаджетов», — отметила специалист.

По ее мнению, такие паттерны поведения уходят корнями в детство, причем во взрослом возрасте большинству людей уже становится безразлично, от чего конкретно они зависят. Но при желании взрослый человек может сменить одну зависимость на другую, социально одобряемую, сменив фокус внимания, заключила Седельникова.

До этого врач-психиатр Руслан Исаев рассказал, что номофобия — страх остаться без телефона — стала новой формой зависимости у детей, сопоставимой с наркоманией и алкоголизмом. Исаев отнес к тревожным признакам потерю интереса к увлечениям, чрезмерное время, проведенное за гаджетами, нарушение режима дня, вспышки раздражительности и агрессии, а также напряженность в семье. Кроме того, опасность возникает, когда смартфон становится «продолжением личности» ребенка.

