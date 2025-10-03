На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СК РФ рассказали о тысячах погибших в результате агрессии со стороны Украины

СК РФ: 7240 человек погибли с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Более 7000 человек погибли в результате агрессии со стороны Украины с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. Во время встречи ему доложили, что всего с 2014 года было возбуждено 8167 дел о преступлениях Киева.

«В результате агрессии Украины пострадали 27000 мирных жителей, из которых убиты 7240, в том числе 225 несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

Из него следует, что к текущему моменту обвинительные приговоры были постановлены в отношении 647 лиц.

В августе посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник рассказал, что в Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли не менее 350 мирных жителей. Еще более 1000 человек получили увечья, подчеркнул дипломат. На тот момент следственные органы возбудили 600 уголовных дел против украинских солдат, совершавших преступления на территории российского региона.

Ранее в СК РФ оценили ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами