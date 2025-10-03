СК РФ: 7240 человек погибли с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины

Более 7000 человек погибли в результате агрессии со стороны Украины с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. Во время встречи ему доложили, что всего с 2014 года было возбуждено 8167 дел о преступлениях Киева.

«В результате агрессии Украины пострадали 27000 мирных жителей, из которых убиты 7240, в том числе 225 несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

Из него следует, что к текущему моменту обвинительные приговоры были постановлены в отношении 647 лиц.

В августе посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник рассказал, что в Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли не менее 350 мирных жителей. Еще более 1000 человек получили увечья, подчеркнул дипломат. На тот момент следственные органы возбудили 600 уголовных дел против украинских солдат, совершавших преступления на территории российского региона.

Ранее в СК РФ оценили ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область.