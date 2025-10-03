На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла особенности питания людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Эндокринолог Белоусова: для сердца и сосудов опаснее всего продукты с трансжирами
true
true
true
close
algus/Shutterstock/FOTODOM

При заболеваниях сердца и сосудов важно исключить из рациона продукты с высоким содержанием трансжиров, насыщенных жиров, а также с большим количеством сахара и соли. Это самые опасные для сердечников продукты, которые повышают в организме уровень «плохого» холестерина и образуют в сосудах атеросклеротические бляшки, рассказала RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

В числе наиболее насыщенных трансжирами продуктов врач выделила фастфуд, жирные сорта мяса – баранину, свинину, а также маргарин и кондитерские изделия – торты, пирожные и прочие.

Кроме того, следует снизить объем потребления пищи с добавленным сахаром и рафинированными углеводами – это чревато не только ростом холестерина, но и ожирением. К таким продуктам относятся сладкая газировка, соки, конфеты, промышленная выпечка. Соль в больших количествах также опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – она повышает артериальное давление. Среди насыщенных солью продуктов можно выделить колбасные изделия, консервы, чипсы, соусы, полуфабрикаты, привела пример Белоусова.

Что касается полезных продуктов, то сердечникам рекомендуется употреблять омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, антиоксиданты, полифенолы и микроэлементы. Так, в рационе должны быть, например, бобовые, фрукты, овощи.

«Полифенолы и антиоксиданты препятствуют образованию атеросклеротических бляшек, — пояснила врач. — Они содержатся, например, в ягодах — чернике, малине, клубнике, в тёмном шоколаде с содержанием какао не менее 70%, зелёном чае, орехах, оливковом масле первого холодного отжима».

Она призвала не забывать о важности регулярного насыщения организма калием и магнием, которые необходимы для нормальной работы сердца и регулирования сердечного ритма. Эти микроэлементы организм получает из таких продуктов, как бананы, картофель, шпинат, курага, авокадо, орехи, цельнозерновые и бобовые продукты, заключила эндокринолог.

Напомним, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова отмечала, что ради здоровья сердца и сосудов лучше всего отказаться от белого хлеба, каш быстрого приготовления и от других подобных продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови. Чрезмерное употребление жирной пищи приводит к повышению уровня холестерина в крови, снижая эластичность сосудов, а также повышая вероятность развития атеросклероза, гипертонии, инфаркта и инсульта, подчёркивала она.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами