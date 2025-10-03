СМИ: в Великобритании нашли комаров, распространяющих три вида опасных вирусов

Ученые выпустили срочное предупреждение после того, как в Великобритании впервые были обнаружены комары, способные распространять три опасные тропические болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) обнаружило яйца, принадлежащие египетским и тигровым комарам.

«Эти виды способны переносить такие заболевания, как вирусы лихорадки денге, чикунгунья и Зика», — подчеркивает издание.

UKHSA впервые обнаружила яйца египетских комаров в грузовом хранилище неподалеку от аэропорта Хитроу в 2023 году, тигровых — в 2024 году возле станции технического обслуживания на трассе М20.

«Все указывает на то, что эти виды комаров не укоренились на территории Великобритании», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что специалисты выразили обеспокоенность изменением климата и более мягкими зимами в королевстве. В будущем существуют риски проникновения этих инвазивных видов.

В мае британские ученые зафиксировали присутствие вируса Западного Нила в местных популяциях комаров.

Ранее туристка полностью облысела и осталась без ногтей после укуса комара.