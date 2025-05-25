Вирус смертельно опасной тропической болезни впервые добрался до Великобритании

Впервые в истории британские ученые зафиксировали присутствие вируса Западного Нила в местных популяциях комаров. Об этом сообщило Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) на основании данных регулярного мониторинга.

Вирус Западного Нила, впервые обнаруженный в Уганде в 1937 году, передается через укусы комаров рода Culex. Основными переносчиками являются птицы, от которых вирус может передаваться человеку.

Большинство инфицированных (80%) не испытывают симптомов. В остальных случаях возможны лихорадка и головные боли, усталость и мышечные боли, в редких случаях — тяжелые неврологические осложнения.

Эксперты предполагают, что вирус был занесен перелетными птицами. Образцы комаров, собранные на болотах юго-восточной Англии, дали положительный результат ПЦР-теста. Однако наличие генетического материала вируса еще не означает его способность к заражению.

Вирус активно распространяется по миру. С 1999 года в США зафиксировано 60 тыс. случаев, из которых 3 тыс. привели к летальным исходам. В 2024 году 19 стран Европы сообщили о 1436 фактах заражений.

Ранее врач рассказал, как россияне заражаются лихорадкой Западного Нила.