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Туристка полностью облысела и осталась без ногтей после укуса комара

Metro: британская туристка облысела после укуса комара в Доминикане

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SWNS

Жительница Великобритании лишилась ногтей на ногах и руках и полностью облысела после того, как ее искусали комары на отдыхе в Доминикане. Об этом сообщает Metro.

37-летняя женщина отдыхала вместе со своим женихом, в один из дней она проснулась с сыпью по всему телу, кожа британки начала шелушиться, она испытывала невыносимый зуд. Туристка обратилась в местную больницу, где ей выписали антибиотики, спустя несколько дней пара вернулась в Великобританию и состояние пострадавшей начало стремительно ухудшаться.

Британские медики обнаружили на ее теле комариные укусы, решив, что недомогание вызвано аллергией, ей поменяли антибиотик на другой. Однако лучше не становилось, женщина полностью облысела и лишилась ногтей на руках и ногах.

Выяснилось, что болезненные волдыри и сыпь по всему телу вызваны приемом антибиотика в сочетании с другим лекарством, которое постоянно пила женщина, выпадение волос и ногтей врачи связали с шоком и стрессом, который испытала туристка. Пациентка находилась в больнице около трех недель, ее состояние постепенно стабилизировалось.

Ранее юноше пришлось заново учиться ходить после укуса комара.

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