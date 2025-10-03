На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке зафиксировали новый температурный рекорд

Во Владивостоке температура воздуха побила рекорд 1917 года
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

Температура воздуха 2 октября во Владивостоке побила рекорд 1917 года, воздух прогрелся до 23,5°С. Об этом сообщает Примгидромет в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что температура превысила предыдущий максимальный показатель на 1°C.

По словам синоптиков, начало октября в Приморском крае традиционно отличается погодными качелями. Тепло может быстро смениться похолоданием и первыми заморозками, но пока ожидаются по-летнему теплые дни.

23 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1953 года.

Он добавил, что температура в столице побила рекорд 1953 года — обычно так тепло в сентябре бывает в Сочи. На опорной столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано +16,6°C. В центре Москвы, на Балчуге, было +18,0°C, что на 10°C выше климатической нормы и даже теплее ночных показателей середины лета.

Ранее в Москве был побит 50-летний рекорд атмосферного давления.

Ранее в Москве был побит 50-летний рекорд атмосферного давления.

