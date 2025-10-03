На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-сотрудник Росжелдора захотел заключить сделку по делу о взяточничестве

Экс-замглавы управления ФТБ Веселов согласился сотрудничать со следствием
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта Павел Веселов, обвиняемый во взяточничестве, спустя год пребывания под стражей выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, Веселов обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения.

Сделка со следствием предусматривает полное признание вины и детальное изложение обстоятельств дела, что в дальнейшем гарантирует смягчение наказания: суд не сможет назначить более двух третей от максимального срока.

В этой связи защита ходатайствовала об изменении меры пресечения и освобождении Веселова из СИЗО. Адвокат отмечал, что до задержания его подзащитный не скрывался, а находился в отпуске, не зная о подозрениях следствия. Кроме того, Веселов ранее не был судим, не привлекался к ответственности и воспитывает малолетнего ребенка. Однако суд решил продлить срок его ареста.

Веселов был задержан в декабре прошлого года. По данным ФСБ, он и руководитель ООО «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» Александр Благушин получили взятку в особо крупном размере (более 1 млн руб.). Предполагаемым взяткодателем является глава неназванной коммерческой организации, который просил оформить аккредитацию «в качестве подразделения транспортной безопасности». В итоге Веселова обвинили в получении взятки, а Благушина — в посредничестве. Оба признали свою вину. Суд отправил мужчин в СИЗО на время расследования.

Ранее суд арестовал депутата ДНР, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.

