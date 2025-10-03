Россиян предупредили, о каких болезнях может говорить цвет ушной серы

Врач Овдей: черная ушная сера чаще всего указывает на грибковую инфекцию

Цвет ушной серы может служить индикатором различных процессов, происходящих в ухе и даже в организме в целом. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Роман Овдей.

«Ушная сера, или церумен, — это защитное вещество, вырабатываемое сальными железами в ушном канале. Она выполняет несколько важных функций: защиты, смазки и очищения», — объяснил он.

В норме, по словам врача, ушная сера имеет светло-коричневый или желтоватый оттенок. Цвет может варьироваться в зависимости от диеты, возраста и индивидуальных особенностей организма.

Изменение цвета серы может быть связано с различными факторами.

«Так, черная сера чаще всего связана с грибковой инфекцией уха (отомикоз). Это состояние требует лечения антигрибковыми препаратами. Черный цвет возникает из-за размножения грибка и скопления его продуктов жизнедеятельности в серных отложениях», — сказал врач.

Зеленая сера может указывать на бактериальную инфекцию уха или воспаление. Зеленый цвет обусловлен наличием лейкоцитов (белых кровяных клеток), которые являются частью иммунного ответа организма на инфекцию.

«Светлая, почти белая сера может быть признаком сухости кожи в ушном канале или недостаточной выработки серы. Сухость может привести к зуду и шелушению», — рассказал он.

Красная или розовая сера может быть результатом кровоизлияния в ушной канал, часто вызванного травмой или повреждением барабанной перепонки. Это состояние требует немедленной медицинской помощи.

А темно-коричневая или оливковая сера может быть связана с хроническим воспалением уха или повышенным содержанием отмерших клеток кожи в серных отложениях.

«Не стоит самостоятельно пытаться очистить уши от серы, особенно если она изменила цвет. Это может привести к повреждению ушного канала и ухудшению состояния. Если вы заметили изменение цвета серы в ухе или испытываете другие симптомы (зуд, боль, снижение слуха), обратитесь к лор-врачу для обследования и получения необходимого лечения. Только профессиональный осмотр может точно определить причину изменения цвета серы и назначить правильное лечение», — предупредил Овдей.

