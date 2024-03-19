Россиян предупредили об опасности чистки ушей ватными палочками

Ушная сера выделяется организмом не просто так, у нее есть несколько важных функций, одна из которых — защита органов слух от попадания инфекций. Чистить уши, конечно же, нужно, однако важно делать это правильно, избегая использования ватных палочек, рассказал «Газете.Ru» врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

В частности, по его словам, при использовании ватных палочек можно травмировать наружный слуховой проход, открыв входные ворота для микробов, которые почти всегда есть там. Результатом этого может стать развитие наружного отита.

«Кроме того, иногда происходит травмирование самой барабанной перепонки, что очень больно и к тому же гораздо опаснее. Хотя даже разрывы барабанной перепонки нередко могут зажить самостоятельно, это очень высокий шанс получить хронический отит, который либо будет мучать человека годами, либо потребует микрохирургической операции для его излечения», — добавил Ризаев.

Также, когда в ухе есть большое количество серы, ватная палочка может протолкнуть ее вглубь, к перепонке, вызвав сильную заложенность уха.

«Люди, страдающие от частого образования серных пробок, не понаслышке знают, что использование ватных палочек для гигиены ушей только ухудшает ситуацию и делает визиты к врачу для удаления серных пробок более частыми», — добавил врач.

Говоря о том, как правильно чистить уши, специалист рассказал, что в большинстве случаев глубокие отделы наружного слухового прохода очищаются самостоятельно. Сера обычно скапливается снаружи, откуда ее легко убрать намыленным мизинцем во время мытья головы.

«Главное после этого не забыть тщательно высушить уши полотенцем, наклонив голову вбок», — подчеркнул Ризаев.

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