Российская пенсионерка потеряла 4,9 млн рублей, поверив «сотруднику Минобороны»

В Воронежской области 70-летняя женщина поверила «сотруднику Минобороны» и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Аферист, представившийся сотрудником Минобороны, позвонил пожилой жительнице Хохольского района под предлогом «проверки утечки данных». Затем последовали звонки от лиц, выдававших себя за представителей «Госуслуг» и органов госбезопасности, которые убедили женщину, что ее счет якобы используется в интересах недружественного государства. Под диктовку злоумышленников пенсионерка сменила сим-карту, арендовала номер в гостинице, сняла средства и передала их неизвестному мужчине в селе Нижнедевицк.

В результате мошеннических действий женщина лишилась 4,9 млн рублей. Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

