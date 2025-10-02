Дочь покончившей с собой журналистки Славиной задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали дочь покончившей с собой журналистки Ирины Славиной, когда та пыталась возложить цветы на месте самоубийства родительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 1 октября у здания УМВД, где Славина пять лет назад покончила с собой. Маргарита Мурахтаева, дочь журналистки, пыталась оставить цветы у памятной скамейки, когда к ней подошли сотрудники полиции. Они потребовали документы, начали фотографировать девушку и задержали ее, после чего доставили в один из городских отделов полиции. Вокруг скамейки было выставили оцепление.

Девушку доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По данным Telegram-канала, правоохранительные органы сослались на полученную ими информацию о возможном возложении цветов в этом месте.

Ранее не менее 11 человек задержали во время возложения цветов у здания УМВД в Нижнем Новгороде.