На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь покончившей с собой журналистки Славиной задержали в Нижнем Новгороде

«ОН»: в Нижнем Новгороде задержали дочь покончившей с собой журналистки Славиной
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, новости

В Нижнем Новгороде задержали дочь покончившей с собой журналистки Ирины Славиной, когда та пыталась возложить цветы на месте самоубийства родительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 1 октября у здания УМВД, где Славина пять лет назад покончила с собой. Маргарита Мурахтаева, дочь журналистки, пыталась оставить цветы у памятной скамейки, когда к ней подошли сотрудники полиции. Они потребовали документы, начали фотографировать девушку и задержали ее, после чего доставили в один из городских отделов полиции. Вокруг скамейки было выставили оцепление.

Девушку доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По данным Telegram-канала, правоохранительные органы сослались на полученную ими информацию о возможном возложении цветов в этом месте.

Ранее не менее 11 человек задержали во время возложения цветов у здания УМВД в Нижнем Новгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами