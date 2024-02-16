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Не менее 11 человек задержаны во время возложения цветов у здания УМВД в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали 11 человек, возложивших цветы в память о Навальном

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Телеграм-канал Мемориал Ирины Славиной

В Нижнем Новгороде прошли задержания во время возложения цветов в память об Алексее Навальном, передает Telegram-канал «Мемориал Ирины Славиной».

По предварительной информации, как минимум 11 человек были задержаны сегодня вечером у мемориала журналистки Ирины Славиной. В 2020 году она привязала себя к скамейке и подожгла одежду у здания ГУ МВД.

«Задержаны Ирина Потрикеева, Илья Мясковский, Маруся Петровская, Валерия Парфенова и другие», — говорится в сообщении.

Среди причин задержания — нарушение установленного порядка проведения митинга, а также съемка стратегических объектов. Сейчас у мемориала стоят два автозака, силовики загоняют туда даже случайных прохожих.

16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп осужденный Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Во ФСИН сообщили, что к нему прибыли медработники учреждения и провели все реанимационные мероприятия, но они не дали результатов.

С 2021 года Навальный находился в заключении. В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима. В декабре стало известно, что его перевели в исправительную колонию в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее депутат Романов возложил цветы к мемориальной доске в Петербурге.

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