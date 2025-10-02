На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гранатомет и патроны нашли в мусоре на российском сортировочном заводе

В Нижнем Тагиле в мусоре на сортировочном заводе нашли гранатомет и патроны
Телеграм-канал Нижнетагильского МСК

Гранатомет и патроны обнаружили на мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает ИА «Все новости».

Сортировщики в процессе работы на конвейерной ленте завода извлекли из проезжающих отходов гранатомет. К находке также прилагались полсотни патронов, гильзы и патронная лента.

Позже выяснилось, что гранатомет является учебным. Опасные предметы были изъяты из общего потока отходов. Сотрудники предприятия действовали согласно предписаниям — все обнаруженные элементы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшей утилизации.

Ранее курского подполковника обвинили в краже оружия для продажи.

