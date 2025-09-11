На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирской области незнакомец пытался увести ребенка в неизвестном направлении

Depositphotos

В Новосибирской области мужчина едва не увел ребенка. Об этом сообщает «Экстренный НСК».

Инцидент произошел на Никольском проспекте, в Кольцово. По данным Telegram-канала, вечером неизвестный напал на несовершеннолетнего и попытался куда-то увести. Это увидели дети, которые гуляли рядом, и сняли.

«Юные очевидцы побоялись вмешаться и сняли лишь небольшой фрагмент происходящего на камеру телефона», – сообщается в публикации.

Как рассказала мать одного из мальчиков, он вышел погулять со своим племянником. Заметив съемку, мужчина стал угрожать и потребовал, чтобы дети ушли. Он также напал на одного ребенка и пнул несколько раз.

Местные жители обратились в полицию, они узнали мужчину.

До этого в коттеджном поселке под Новосибирском подростки помогли девочке с ДЦП. Неизвестные подошли к ней и хотели увести и посадить в машину.

Когда школьники стали защищать ребенка, похитители опешили и отпустили пострадавшую. Она сразу же убежала домой.

Ранее в Петербурге мужчина преследовал детей и приглашал к себе домой.

