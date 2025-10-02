На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые озадачены планетой, которая растет со скоростью 6 миллиардов тонн в секунду

Daily Mail: планета, растущая со скоростью 6 млрд тонн в секунду, удивила ученых
M. Hopkins/Ōtautahi-Oxford team. Base map: ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar, CC-BY-SA 4.0

Ученые озадачены планетой, которая растет со скоростью в шесть миллиардов тонн в секунду, пишет Daily Mail.

Блуждающая планета Cha 1107-7626, находящаяся в 620 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон, продемонстрировала самый быстрый эпизод роста среди объектов планетарной массы, когда-либо зафиксированных астрономами.

В течение нескольких месяцев скорость аккреции — процесса накопления вещества из окрестного диска — увеличилась почти в восемь раз. Планета поглощала около шести миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду. Пик активности пришелся на август 2025 года, после чего процесс оставался на высоком уровне еще несколько месяцев.

Cha 1107-7626 относится к числу так называемых «планет-изгоев» — объектов, не вращающихся вокруг звезды, а свободно дрейфующих в космосе. По оценкам исследователей, ее масса превышает массу Юпитера в 5–10 раз.

Наблюдения проводились с помощью телескопа Европейской южной обсерватории и космического телескопа Джеймса Уэбба. Удалось установить, что в диске планеты появился водяной пар, чего ранее не фиксировалось. Кроме того, ключевую роль в аккреции играет магнитное поле объекта, направляющее вещество из диска на поверхность планеты.

По словам ученых, такие результаты сближают процессы роста гигантских планет с механизмами формирования звезд. Некоторые теоретические модели допускают, что крупные блуждающие планеты могут формировать собственные миниатюрные планетные системы из остаточного материала в диске.

Исследователи отмечают, что данное открытие помогает лучше понять, каким образом формируются массивные планеты-гиганты и где проходит условная граница между планетами и звездами.

Ранее ученые заявили, что на спутнике Сатурна может быть жизнь.

