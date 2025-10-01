На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые заявили, что на спутнике Сатурна может быть жизнь

Daily Mail: на Энцеладе, спутнике Сатурна, может быть жизнь
true
true
true
close
NASA JPL

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что спутник Сатурна Энцелад обладает всеми необходимыми условиями для существования жизни, пишет Daily Mail.

Исследование основано на данных космического аппарата «Кассини», который в 2008 году собрал образцы кристаллов льда из гейзеров на Южном полюсе спутника. Учeные подтвердили, что в свежих частицах содержатся сложные органические молекулы, включая предшественники аминокислот.

«Энцелад теперь отвечает всем требованиям, чтобы считаться миром, способным поддерживать жизнь», — отметил ведущий исследователь доктор Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина.

По его словам, даже отсутствие жизни на Энцеладе стало бы важным открытием.

«Это поднимает вопрос, почему при наличии всех подходящих условий жизнь не возникла», — отметил ученый.

Энцелад, диаметр которого составляет около 500 километров, покрыт ледяной коркой, под которой скрывается океан жидкой воды. Гейзеры выбрасывают ее в космос, а часть частиц формирует кольцо Сатурна.

Новые данные подтверждают, что органика формируется именно в подледном океане, а не в результате взаимодействия с солнечным излучением. Это значительно повышает вероятность того, что на Энцеладе могут существовать биологически значимые процессы.

В будущем ЕКА планирует миссию на спутник, которая соберет образцы льда из шлейфов и попытается впервые совершить посадку на его поверхность.

Ранее ученый рассказал, есть ли жизнь в ближайшей к нам звездной системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами