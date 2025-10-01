Ученые заявили, что на спутнике Сатурна может быть жизнь

Daily Mail: на Энцеладе, спутнике Сатурна, может быть жизнь

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что спутник Сатурна Энцелад обладает всеми необходимыми условиями для существования жизни, пишет Daily Mail.

Исследование основано на данных космического аппарата «Кассини», который в 2008 году собрал образцы кристаллов льда из гейзеров на Южном полюсе спутника. Учeные подтвердили, что в свежих частицах содержатся сложные органические молекулы, включая предшественники аминокислот.

«Энцелад теперь отвечает всем требованиям, чтобы считаться миром, способным поддерживать жизнь», — отметил ведущий исследователь доктор Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина.

По его словам, даже отсутствие жизни на Энцеладе стало бы важным открытием.

«Это поднимает вопрос, почему при наличии всех подходящих условий жизнь не возникла», — отметил ученый.

Энцелад, диаметр которого составляет около 500 километров, покрыт ледяной коркой, под которой скрывается океан жидкой воды. Гейзеры выбрасывают ее в космос, а часть частиц формирует кольцо Сатурна.

Новые данные подтверждают, что органика формируется именно в подледном океане, а не в результате взаимодействия с солнечным излучением. Это значительно повышает вероятность того, что на Энцеладе могут существовать биологически значимые процессы.

В будущем ЕКА планирует миссию на спутник, которая соберет образцы льда из шлейфов и попытается впервые совершить посадку на его поверхность.

