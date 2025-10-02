На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин облил жену ацетоном, поджег и остался на свободе

В Челябинске мужчина чуть не сжег жену и остался на свободе
СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА/VK

В Челябинске 43-летний мужчина облил жену ацетоном, поджег и остался на свободе. Об этом сообщает Советский райсуд города.

Инцидент произошел 1 января прошлого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта умышленно облил супругу ацетоном и поджег ее одежду зажигалкой. В результате женщине были причинены опасные для жизни травмы.

После случившегося потерпевшую госпитализировали с термическими ожогами головы, шеи, туловища и конечностей площадью 36% тела. Мужчина вину не признал, пояснив, что чиркнул зажигалкой на некотором расстоянии от супруги без цели ее поджечь, однако ее одежда случайно загорелась.

Суд признал мужчину виновным по пунктам «б, з» части 2 статьи 111 УК РФ. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также мнения пострадавшей, которая попросила строго не наказывать челябинца, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Ранее ревнивый россиянин увидел экс-жену на сайте знакомств и поджег ее во время ссоры.

