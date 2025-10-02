Посольство в Марокко рекомендовало россиянам избегать скоплений людей

Российское посольство в Рабате рекомендовало россиянам избегать массовых скоплений людей в связи с протестами в Марокко. Об этом сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

«Рекомендуем российским гражданам избегать места массового скопления людей», — сказано в сообщении.

Молодежные протесты начались в стране 27 сентября и охватили крупнейшие населенные пункты, включая столицу. Их участники добиваются от властей Марокко реформ в сферах образования и здравоохранения, а также требуют борьбы с коррупцией.

По данным СМИ, демонстрации организовало местное молодежное движение GenZ 212. В руководстве страны сообщили, что понимают социальные требования протестующих, и выразили готовность позитивно реагировать на них посредством диалога и обсуждений.

1 октября в посольстве России в Республике Мадагаскар рассказали, что не получали информации о пострадавших во время беспорядков в стране россиянах.

Причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды.

Ранее в Перу зумеры устроили массовые беспорядки.