Вынесен приговор экс-помощнику главы МЧС Крыма по делу о мошенничестве с землей

Экс-помощника главы МЧС Крыма приговорили к 6 годам за мошенничество с землей
Shutterstock

Бывшего помощника главы МЧС Крыма приговорили к шести годам колонии за мошеннические действия с муниципальными земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимого признали виновным в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что бывший чиновник вступил в сговор со своим знакомым, который ранее занимал должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Обвиняемый оформлял земельные участки на третьих лиц, а после продавал их. Полученными средствами он распоряжался в личных целях. Всего с 2015 по 2017 год фигурант незаконно переоформил 12 участков.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

В апреле Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в размере 1,75 млн рублей за взяточничество. Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Кроме того, бывшему главе ведомства вменяют ч. 1 ст. 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») и п. «е» ч. 3 ст. 286 («Превышение полномочий из корыстной или личной заинтересованности») УК РФ.

Ранее в Москве задержали бывшего министра Хабаровского края, причастного к хищению более 120 млн рублей.

