Сорока вытащила из уха велосипедиста наушник и попала на видео

ABC News: в Австралии сорока вытащила наушник из уха ехавшего велосипедиста

Житель Канберры Эш Азра рассказал, что стал жертвой неожиданной атаки сороки, которая во время полета вырвала у него наушник прямо из уха, пишет ABC News.

По словам велосипедиста, весной птицы атакуют его «каждый день», поэтому он начал использовать камеру телефона в режиме селфи как импровизированное зеркало заднего вида, чтобы заметить приближающихся хищников. Однако на этот раз сорока застала его врасплох.

«Может быть, сороке не понравилась музыка, которую я слушал», — пошутил пострадавший.

Эш рассказал, что искал наушник около десяти минут, в течение которых сорока продолжала нападать на него, но в итоге нашел устройство невредимым.

Теперь мужчина планирует использовать кабельные стяжки для фиксации наушников к шлему, чтобы не потерять их в будущем.

«В противном случае я, наверное, потеряю ухо», — пошутил австралиец.

Несмотря на инцидент, Азра отметил, что не испытывает страха и воспринимает нападения как защитное поведение птиц в период гнездования.

Ранее ворона вернулась к ветеринару, который лечил ее поломанное крыло.