Ворона вернулась к ветеринару, который лечил ее поломанное крыло

Ворона вернулась к ветеринару, который лечил поломанное крыло, пишет Independent.

Птица с переломом крыла была доставлена в ветеринарную клинику в Портсмуте доктору Джастину Лавриджу после того, как ее обнаружил один из прохожих. Рентген показал перелом крыла, однако врач решил, что при должном уходе птица сможет восстановиться за пару недель. Прежде чем забрать ворону домой на реабилитацию, ветеринар проконсультировался с невестой.

«Я позвонил Салли, своей невесте, чтобы спросить, можно ли мне привести ворону домой. Но я уже знал, что она скажет «да» — мы оба любим животных», — вспоминает мужчина.

Птицу назвали Морриган — в честь кельтской богини войны, часто изображаемой в виде вороны. Для питания пернатой пациентки ветеринар подготовил сбалансированный рацион: смесь насекомых, арахис, томаты и черники. При этом, по его словам, размеры порций строго контролировались, чтобы избежать перекорма.

Через две недели птица полностью восстановилась и ее выпустили на волю в саду. Однако неожиданно для ветеринара Морриган продолжала прилетать к его дому, навещая своего спасителя.

«Есть множество доказательств, что вороны обладают интеллектом, сопоставимым с приматами, — отметил Лавридж.

Ранее орнитолог рассказал, что вороны могут нападать на людей ради забавы.