На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ворона вернулась к ветеринару, который лечил ее поломанное крыло

В Англии ворона вернулась к ветеринару, лечившему ее поломанное крыло
true
true
true
close
Vets for Pets

Ворона вернулась к ветеринару, который лечил поломанное крыло, пишет Independent.

Птица с переломом крыла была доставлена в ветеринарную клинику в Портсмуте доктору Джастину Лавриджу после того, как ее обнаружил один из прохожих. Рентген показал перелом крыла, однако врач решил, что при должном уходе птица сможет восстановиться за пару недель. Прежде чем забрать ворону домой на реабилитацию, ветеринар проконсультировался с невестой.

«Я позвонил Салли, своей невесте, чтобы спросить, можно ли мне привести ворону домой. Но я уже знал, что она скажет «да» — мы оба любим животных», — вспоминает мужчина.

Птицу назвали Морриган — в честь кельтской богини войны, часто изображаемой в виде вороны. Для питания пернатой пациентки ветеринар подготовил сбалансированный рацион: смесь насекомых, арахис, томаты и черники. При этом, по его словам, размеры порций строго контролировались, чтобы избежать перекорма.

Через две недели птица полностью восстановилась и ее выпустили на волю в саду. Однако неожиданно для ветеринара Морриган продолжала прилетать к его дому, навещая своего спасителя.

«Есть множество доказательств, что вороны обладают интеллектом, сопоставимым с приматами, — отметил Лавридж.

Ранее орнитолог рассказал, что вороны могут нападать на людей ради забавы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами