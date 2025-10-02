На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве арестовали создавшего граффити с украинским гербом россиянина

Москвич создал граффити с украинским гербом и был арестован на 15 суток
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Москвич создал граффити с украинскими лозунгом и гербом, его арестовали на 15 суток. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, 7 сентября мужчина на стене технического здания нарисовал трезубец и написал фразу, которую Минюст России относит к экстремистской атрибутике.

Судебное заседание назначили на 18 сентября, но судья Головинского суда отложил рассмотрение дела из-за неявки обвиняемого.

В итоге следующее заседание прошло 29 сентября, москвича туда доставили, от услуг адвоката мужчина отказался. В прошлом у россиянина уже были проблемы с законом.

Головинский суд назначил ему 15 суток ареста.

2 октября пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что жительница Нижнегорского района республики предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. 37-летнюю женщину обвинили в том, что в период с июля по август 2023 года она собрала сведения о месте расположения склада горюче-смазочных материалов, используемых военными ВС РФ. Впоследствии жительница Крыма посредством чат-бота в мессенджере передала соответствующие снимки и географические координаты объекта представителям ГУР министерства обороны Украины.

Ранее в МИД РФ рассказали о попытках Великобритании склонить россиян к государственной измене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами