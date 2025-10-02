На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил таксиста гаечным ключом после спора об оплате проезда

В Липецке пассажир покалечил гаечным ключом таксиста после спора об оплате
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Липецке пассажир такси избил 60-летнего таксиста гаечным ключом после спора об оплате проезда. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 20 июля в три часа ночи. Пожилой водитель вез компанию домой из развлекательного заведения. Между таксистом и пассажирами случился конфликт на почве нежелания последних оплачивать поездку наличными.

«Водитель такси, испугавшись угроз, поступающих в его адрес, достал из машины гаечный ключ. Внезапно 30-летний участник конфликта выхватил инструмент из рук потерпевшего и начал наносить ему удары по голове. С места происшествия мужчину госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

Медики квалифицировали полученные мужчиной травмы как тяжкий вред здоровью.

На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве на видео попало, как пассажир с ножом угнал такси.

